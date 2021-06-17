«الشلوي» تعلن 622 وظيفة بمشاريعها في «نيوم»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الشلوي العالمية طرح (622) وظيفة متنوعة بمشاريعها في (نيوم) لحملة كل المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حسب المسميات التالية:
- مدير مشاريع.
- مدير مشروع.
- مدير إنشاءات.
- مهندس موقع مدني - أعمال الحفر.
- مهندس موقع مدني.
- مهندس مدني إنشائي.
- مراقب عام.
- مراقب مدني.
- مساح كميات - مشغل CAD.
- مشرف مشتريات.
- محاسب.
- مدير سلامة.
- مدير بيئي.
- مسؤول سلامة.
- ممرض - موظف خدمات طبية.
- سائق إسعاف.
- مدير مراقبة الجودة.
- مفتش مراقبة الجودة.
- مفتش مراقبة الجودة - مدني.
- سكرتير مدير مشروع.
- دعم فني - تقنية المعلومات.
- عامل (عدد 200).
- مشغل معدات (عدد 200).
- سائق نقل ثقيل (عدد 200).
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل المناسب (الابتدائية، الكفاءة فأعلى) لوظائف (السائقين، العمال، مشغلي المعدات).
- حاصل على المؤهل المناسب (البكالوريوس فأعلى) للوظائف (الهندسية، القيادية).
- حاصل على المؤهل المناسب (الثانوية فأعلى) لبقية الوظائف.
- لا يشترط الخبرة (باستثناء الوظائف بمسمى مدير أو مشرف أو مسؤول).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء، 1442/11/6هـ عبر إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]