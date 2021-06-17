«الشلوي» تعلن 622 وظيفة بمشاريعها في «نيوم»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة الشلوي العالمية طرح (622) وظيفة متنوعة بمشاريعها في (نيوم) لحملة كل المؤهلات (الابتدائية، الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) حسب المسميات التالية:

- مدير مشاريع.

- مدير مشروع.

- مدير إنشاءات.

- مهندس موقع مدني - أعمال الحفر.

- مهندس موقع مدني.

- مهندس مدني إنشائي.

- مراقب عام.

- مراقب مدني.

- مساح كميات - مشغل CAD.

- مشرف مشتريات.

- محاسب.

- مدير سلامة.

- مدير بيئي.

- مسؤول سلامة.

- ممرض - موظف خدمات طبية.

- سائق إسعاف.

- مدير مراقبة الجودة.

- مفتش مراقبة الجودة.

- مفتش مراقبة الجودة - مدني.

- سكرتير مدير مشروع.

- دعم فني - تقنية المعلومات.

- عامل (عدد 200).

- مشغل معدات (عدد 200).

- سائق نقل ثقيل (عدد 200).

الشروط العامة:

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- حاصل على المؤهل المناسب (الابتدائية، الكفاءة فأعلى) لوظائف (السائقين، العمال، مشغلي المعدات).

- حاصل على المؤهل المناسب (البكالوريوس فأعلى) للوظائف (الهندسية، القيادية).

- حاصل على المؤهل المناسب (الثانوية فأعلى) لبقية الوظائف.

- لا يشترط الخبرة (باستثناء الوظائف بمسمى مدير أو مشرف أو مسؤول).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء، 1442/11/6هـ عبر إرسال السيرة الذاتية مع كتابة مسمى الوظيفة المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: [email protected]