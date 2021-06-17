السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يزور شركة الإلكترونيات المتقدمة

المناطق - الرياض:

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي شركة الإلكترونيات المتقدمة، وكان في استقباله كل من المهندس وليد بن عبدالمجيد، رئيس مجلس الإدارة، و المهندس زيـــاد بن حمود المسلَّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة.

واستمع معاليه خلال الزيارة إلى شرح موجز من المهندس زياد بن حمود المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة الذي أطلعهم على منجزات الشركة وقدراتها في مجال تصنيع الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات المختلفة وتوفير منظومة متكاملة من الحلول التقنية بمواصفات وجودة عالمية.

وقام معاليه والوفد المرافق له بجولة في مرافق الشركة شملت المصنع الرئيسي، ومركز الفحص والإصلاح، ومبنى الهندسة والتطوير، ومركز المشاريع الخاصة، ومبنى المشبهات، ومركز الأمن السيبراني.

وأبدى معاليه إعجابه بما شاهده من إمكانات تقنية رفيعة تقودها الكوادر السعودية المتميزة، وبما وصلت إليه شركة الإلكترونيات المتقدمة من قدرات متطورة جداً.

وأشار إلى أن هذه النقلة النوعية والإمكانات التقنية الرفيعة هي نتيجة دعم قيادتنا الرشيدة – أيَّدها الله – لرؤية المملكة 2030 التي أفرزت هذه القدرات المتقدمة بدعم ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-.

وقدم المهندس زيــاد المسلَّم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة شكره وتقديره لمعالي رئيس هيئة الأركان العامة والوفد المرافق له على هذه الزيارة التي تمثل دافعاً قوياً ومحفزاً للقدرات الوطنية و دعماً لها في زيادة الإنتاج والإسهام بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، وأكد أن الزيارة لها أثرها الكبير والداعم للشركة وهي تجسد حرص المسؤولين على تشجيع الشركات الوطنية العاملة في مجال توطين وتطوير التقنية وتأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية والإسهام في تعزيز المحتوى المحلي وكذلك الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري وفق محددات

الرؤية 2030.

رافق معاليه خلال الزيارة مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.