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شكرا لقرائتكم جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الجوف تعلن مواعيد القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم
للعام الجامعي 1443هـ
متابعات الخليج 365 - الجوف
أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25/ 11/ 1442هـ الموافق 5/ 07/ 2021م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30/ 11/ 1442هـ الموافق 10/ 07/ 2021م.
موعد إعلان نتائج المرشحين:
وحددت عمادة القبول والتسجيل، يوم الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول، كما حددت يوم الجمعة 6/ 12/ 1442هـ الموافق 2021/ 07/ 16م موعدًا لنهاية تثبيت القبول.
جميع الإجراءات إلكترونية:
وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف، أن جميع الإجراءات تُدخل إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edug.ju.edu.sa/ju/init؛ وذلك تسهيلًا على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.
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