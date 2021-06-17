، "الأرصاد" ينبّه 4 مناطق: رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار وتدنٍّ في الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والرياض وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أن المنطقة تشهد استمرار رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن. وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية ورفحاء وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرج والدرعية والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة والمزاحمية وحريملاء ورماح وشقراء وتميم، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.