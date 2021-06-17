، بالصور.. شاهد جمال الطبيعة في طريق جبل "رال" التاريخي بمحافظة الوجه ،

محمد بن مسعود - الدمام - كان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممرًا لحجاج بيت الله الحرام

تتميز منطقة تبوك بتنوع تضاريسها بين البحر والسهل والجبل، فالشواطئ رملية جميلة وجبالها الشاهقة والمتنوعة في ألوان صخورها تسحر الأنظار، وجزرها المتناثرة في الساحل الغربي تشكل إرثًا تاريخيًا وجماليًا وثقافيًا، ما جعلها وجهة سياحية ومقصدًا لهواة الرحلات.

وهذه المقومات جعلت منطقة تبوك حاضنة لأهم مشروعات الحلم السعودي "نيوم والبحر الأحمر وأمالا" لتُسهم المنطقة مستقبلاً بدور بارز في حركة السياحة والتجارة العالمية.

وتنقل "الخليج 365" جمال جبل "رال" بصور جميلة بعدسة الزميل محمد الشريف من محافظة الوجه، والذي التقطها الصور بالطريق إلى جبل "رال" هذا الجبل التاريخي والذي يقع على بعد 70 كلم جنوب شرق محافظة الوجه من أهم المعالم الطبيعية بمحافظة الوجه، كان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة، وممرًا لحجاج بيت الله الحرام ضمن ما يعرف قديمًا بدرب الحج المصري.

وأهم ما يميز هذا الجبل إضافة إلى كونه متنزهًا لأهالي المحافظة حاليًا، ظهور حركة المجرات في سمائه في جميع ليالي السنة بأجزاء منها، في منظر تتجلى فيه إبداعات الخالق.