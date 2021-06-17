شكرا لمتابعة خبر عن صور..جانب من إجراءات القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية لحملة الثانوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

بدأت كلية الملك فهد الأمنية، في إجراءات القبول المبدئي،للمرشحين لدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 لحملة الثانوية العامة.

ووثقت مجموعة من الصور، جانبًا من الإجراءات المتبعة، في ظل تطبيق الاحترازات والتدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا.

وكانت كلية الملك فهد الأمنية، أشترطت الحضور بالزي الرياضي عند مراجعة الكلية، "قميص رياضي أبيض سادة، وبنطلون رياضي أسود، أو كحلي، وحذاء رياضي"، وإحضار الهوية الوطنية واستخدامها بجميع المواقع أثناء الإجراءات، وابراز الحالة الصحية في تطبيق توكلنا من خلال الجوال عند الدخول للكلية.