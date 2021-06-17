«الدفاع» تعرض الجمعة فيلمًا عن جهودها في محاربة «كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، أنها ستعرض، بعد غد الجمعة، فيلمًا بعنوان «الدفاع لردع الجائحة ».

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر» مصحوبًا بفيديو، قالت وزارة الدفاع: قريباً فيلم «الدفاع لردع الجائحة»، والذي يستعرض جهود وزارة الدفاع؛ ممثلة بخلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بالوزارة.

ولفتت وزارة الدفاع، إلى أن «الفيلم سيتم عرضه يوم الجمعة القادم من ضمن مجلة الدفاع».

وخلال مقطع فيديو بثته، قالت وزارة الدفاع على لسان أحد قادتها: قواتنا المسلحة تقوم بعمليات عسكرية الآن في الحد الجنوبي، لكنها الآن تقوم بمحاربة عدو خفي وهو فيروس كورونا.

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