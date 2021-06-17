السفير السعودي باليمن يبحث مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار

الرياض - محمد عبدالله - بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الإنساني، والجهود والتحركات الدولية والأممية المشتركة لوقف إطلاق النار، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

كان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أطلق بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الورشة الأولى من برنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية، بمشاركة وزارة المالية السعودية ووزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.

ويأتي برنامج بناء القدرات استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار باليمن والذي يهيئ بيئة مناسبة لمزيد من المشاريع التنموية في اليمن، ويسهم في تعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين المعيشة اليومية من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.