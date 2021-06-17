مشاط: بطاقة ذكية وتصريح موثق شرطا السماح لأي شخص بالحج

الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الحج والعمرة، الأربعاء، أنه لن يسمح لأي شخص بالقدوم إلى الحج، إذا لم تكن معه بطاقة ذكية وتصريح رسمي موثق.

وقال نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في مقابلة مع قناة الإخبارية، إنه ستتم مطابقة التصريح بالبطاقة الإلكترونية وهوية الشخص، مشيرًا إلى أنه لا توجد منصة للتقدم بطلب الحج سوى موقع الوزارة الرسمي.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة: عند بداية عمل تطبيق «اعتمرنا» كانت هناك بعض التجاوزات من جانب ضعاف النفوس، لكن مع مرور الوقت بدأت الوعي المجتمعي يزداد.. والجديد الآن أنه سيتم إصدار التصاريح من خلال منصة «أبشر».

وأضاف نائب وزير الحج والعمرة، أن أي شركة تقدم عرضًا أو باقة خدمات خارج منصة الوزارة تعتبر مخالفة للنظام.

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