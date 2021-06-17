رئيس «هيئة تطوير الدرعية» يكشف كواليس لقاءاته بولي العهد

الرياض - محمد عبدالله - كشف الرئيس التنفيذي لهيئة عن تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو، كواليس لقاءاته بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال «انزيريلو»، في مقطع بثته هيئة تطوير بوابة الدرعية، إن ما لا يلاحظه كثيرون عند مقابلة سمو ولي العهد أنَّه يقرأ الأمورَ بصورةٍ شاملة وبطريقة منهجيَّة.

وتابع: إن التساؤلات يكون مفادها، ماذا ستفعل الآن؟ ومن استشرت؟ وكيف درستَ الموضوعَ؟ وهل درسته وفق أفضل الكفاءات العالمية؟ وماذا تعلَّمت منهم، وما الخيارات التي ستحضرها إلى اليوم؟».

وأشار رئيس هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى أن سمو ولي العهدِ يدرُس معنا الأمور بإتقانٍ، فضلًا عن امتلاكه ذكاء يميِّزُه عن غيره، ويتمتَّعُ بذاكرة تصورية ملفتة.

وتابع: بعد مغادرة اجتماع مع سمو ولي العهد عقب اكتساب موافقته؛ لا ينتهي الموضوع عند هذا الحد؛ فقد يتصل بعد يوم أو يومين أو خمسة ويكون تساؤله: «ماذا لو أضفنا هذه لتلك، ألن تكون الدرعية أفضل؟»، ويكون ردنا بأننا لم نلحظ ذلك.

واستكمل: «انزيريلو»، إنَّ المخططات الرئيسية؛ تطورت لرؤية أوسع لجعل الرياض من المدن العشر الكبرى في العالم.