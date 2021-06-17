«الحج»: حسم بنود الجمعيات واختيار مجلس إدارتها عبر نظام خارجي

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، الأربعاء، أن التصويت على كل بنود الجمعيات واختيار أعضاء مجلس الإدارة سيتم من خلال نظام خارجي لا يتبع للأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، حيث أكد مشاط أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج، الصادر بمرسوم ملكي كريم.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة، أن المرسوم يفيد بأنه «على مؤسسات أرباب الطوافة ترتيب أوضاعها بما يكفل الارتقاء بقطاع الحج والعمرة على النحو الذي يحقق الآمال والتطلعات في ضوء رؤية المملكة 2030».

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