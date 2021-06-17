شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلانات المشاهير» على طاولة النيابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم، في مقرها الرئيس بمدينة الرياض النسخة الرابعة من ملتقى "اسأل النيابة"، تحت عنوان "الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي"، بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن الملتقى سلط الضوء على دور النيابة العامة ووزارة التجارة في حماية المعلن والمستفيد، والإجراءات النظامية المتخذة في جرائم الغش التجاري، والمخالفات المرتبطة بالإعلانات التجارية، وآلية تقديم البلاغ من قبل المتضرر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين, أن الوزارة تولي أهمية كبرى لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية وتحفيز أنشطتها وتطويرها، مشيراً إلى أن الإعلان الإلكتروني يعد أحد المواد المهمة في نظام التجارة الإلكترونية الذي تضمن ضوابط منظمة لحماية وحفظ حقوق المستهلك.

وأبان الحسين أهمية الإفصاح عن الإعلانات وعدم تضمينها أي ادعاءات أو عبارات مضللة للمستهلك.

من جهة أخرى شارك في الملتقى عدد من المسؤولين في النيابة العامة ووزارة التجارة، ونخبة من الإعلاميين وكتّاب الرأي، وبحضور مجموعة من صناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.