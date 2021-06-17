تدشين فعاليات معرض البناء والتعمير الأول بحائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن المعارض النوعية كمعرض البناء والتعمير والذي يقام في المنطقة حالياً ستسهم في دفع جهود التنمية في المناطق، وتعود بالفائدة على أصحاب مشروعات البناء والمواطنين الراغبين في إنشاء مساكنهم الجديدة وتركز من خلال ورش العمل المصاحبة للمعرض على جوانب مهمة، منها كود البناء السعودي وغيرها من المجالات الإرشادية التي تضاعف من معرفة وثقافة الجميع في أدق التفاصيل الخاصة بالبناء.

جاء ذلك بعد تدشين سموه في صالة المعارض بقصر التاج أمس فعاليات معرض البناء والتعمير الأول والفعاليات المصاحبة له بمشاركة عدد من المصانع والشركات المتخصصة في (البناء والتعمير).

جولة في أرجاء المعرض

وتجوّل سموه داخل أرجاء المعرض، واطلع على مشاركة القطاعات الخاصة المهتمة في البناء والتشييد، كما استمع سموه لنبذة عن كل جهة مشاركة.

إثر ذلك رعى سمو أمير منطقة حائل الحفل الخطابي، حيث ألقى منظم المعرض سامي الطويهر كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على دعم إقامة هذا المعرض الأول من نوعه، مؤكداً أن الجهود التي بذلت لإنجاح المعرض كانت مضاعفة، متمنيًا تواصل النجاح بجهود وتعاون الجميع.

أثر وعائد اقتصادي على المنطقة

عقب ذلك ألقى رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالعزيز الزقدي كلمة أكد فيها أن معرض البناء والتعمير الأول سيكون له أثر وعائد اقتصادي على المنطقة، مشيراً إلى أن حائل أرض خصبة جاذبة للاستثمار، وتزخر بالكثير من الفرص الاستثمارية، متطلعاً أن يحقق المعرض أهدافه الاقتصادية المرجوّة.

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير منطقة حائل المساهمين في نجاح وتنظيم المعرض والرعاة والداعمين، وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.



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