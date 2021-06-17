الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

مشاهد من إجراءات القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت كلية الملك فهد الأمنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، جانبًا من إجراءات القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية للمرشحين لدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة.

إجراءات القبول:

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية، أن إجراءات القبول تتم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

نتائج القبول:

وكانت كلية الملك فهد الأمنية قد أعلنت في وقت سابق، نتائج القبول المبدئي للمرشحين على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (65) لحملة الثانوية العامة.

وأوضحت الكلية، أنه يمكن الاستعلام عن النتائج ومتطلبات الحضور عبر الرابط التالي: https://jobs.sa



شارك الخبر