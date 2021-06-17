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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير عام القصور الملكية بالمراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله بن شويل، حيث التحق بالعمل في المراسم الملكية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وقاربت خدمته على 60 عاماً.
والفقيد هو والد الوزير المفوض بوزارة الخارجية ماجد بن صالح بن شويل، وجد منصور بن ماجد بن شويل، مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة نجران.
"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، وتسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 12:18 AMالموت يغيب الشيخ "صالح بن شويل"
انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير عام القصور الملكية بالمراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله بن شويل، حيث التحق بالعمل في المراسم الملكية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وقاربت خدمته على 60 عاماً.
والفقيد هو والد الوزير المفوض بوزارة الخارجية ماجد بن صالح بن شويل، وجد منصور بن ماجد بن شويل، مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة نجران.
"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، وتسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
، الموت يغيب الشيخ "صالح بن شويل" ،
المصدر : الخليج 365
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