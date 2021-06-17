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الموت يغيب الشيخ "صالح بن شويل"

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير عام القصور الملكية بالمراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله بن شويل، حيث التحق بالعمل في المراسم الملكية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وقاربت خدمته على 60 عاماً.

والفقيد هو والد الوزير المفوض بوزارة الخارجية ماجد بن صالح بن شويل، وجد منصور بن ماجد بن شويل، مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة نجران.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، وتسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.


"إنا لله وإنا إليه راجعون".

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442 12:18 AM

الموت يغيب الشيخ "صالح بن شويل"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

انتقل إلى رحمة الله تعالى، مدير عام القصور الملكية بالمراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة سابقاً، الشيخ صالح بن محمد بن عبدالله بن شويل، حيث التحق بالعمل في المراسم الملكية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه- وقاربت خدمته على 60 عاماً.

والفقيد هو والد الوزير المفوض بوزارة الخارجية ماجد بن صالح بن شويل، وجد منصور بن ماجد بن شويل، مدير إدارة المراسم بإمارة منطقة نجران.

"الخليج 365" تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد، وتسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.


"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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، الموت يغيب الشيخ "صالح بن شويل" ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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