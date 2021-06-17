، بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.. ريال مدريد يعلن رحيل سيرخيو راموس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ريال مدريد إقامة حفل توديع يوم غد الخميس لقائده سيرجيو راموس بعد 16 عاماً قضاها في صفوف النادي.

وقال النادي الإسباني في بيان مقتضب بثه عبر موقعه الإلكتروني مساء اليوم الأربعاء:" يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم إقامة حفل تكريم وتوديع مؤسسي للكابتن سيرخيو راموس، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، يوم غدٍ الخميس، 17 يونيو، الساعة 12:30.



وأضاف "بعد ذلك، سيعقد سيرخيو راموس مؤتمراً صحفياً افتراضياً".