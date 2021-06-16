شكرا لقرائتكم خبر عن «‏‎الصحة» تؤكد إمكانية إجراء 3 فحوصات «كورونا» كل شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة، إمكانية إجراء (3) فحوصات كورونا كل شهر، حسب البروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وحددت وزارة الصحة الحالات التى يجب عليها إجراء فحص كورونا، إذا كان عندك أعراض تنفسية؛ حيث يمكنك التوجه لعيادات "تطمن" دون حجز موعد والطبيب سيقيّم حالتك ويجري لك الفحص.

وإذا كنت مخالطًا مباشر لحالة مؤكدة، يجب إجراء فحص كورونا، بعد انتهاء 4 أيام من المخالطة، وذلك من خلال حجز موعد في مراكز تأكد عبر تطبيق صحتي.

وإذا كنت متعافيًّا من الإصابة بكورونا، فإنك لا تحتاج إلى فحص، وإذا كنت حصلت موعد للتطعيم فإنك لا تحتاج إلى فحص. حسب الوزارة.

قبل السفر، وعلى حسب متطلبات الدولة المتجه إليها، يمكن الفحص في مختبرات القطاع الخاص المعتمدة من هيئة الصحة العامة وقاية.