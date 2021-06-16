غرامة مخالفة تعليمات العزل والحجر الصحي تصل لـ200 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد الأمن العام، مساء أمس الأربعاء، بعقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الأمن العام: “يعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200,000) ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بهما معًا”.

مستجدات كورونا في المملكة:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1239 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (932) حالة، كما تم تسجيل (15) وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (469414) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (451187) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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