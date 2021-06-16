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شكرا لقرائتكم ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
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ابن حثلين: دخول مهرجان الإبل للمحصنين فقط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، فهد بن حثلين، أن العمل في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 6 سيكون مقتصرًا على المحصنين ضد فيروس كورونا.
الدخول للمحصنين:
وشدد ابن حثلين، اليوم الأربعاء، أن الدخول للمهرجان سيكون أيضًا لمن أخذوا اللقاح؛ وذلك لضمان تجربة آمنة للجميع.
نقاط فرز أمنية:
وكشف عن تخصيص نقاط فرز أمنية لتطبيق الإجراءات الصحية، سواء للمشاركين أو الزوار.
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