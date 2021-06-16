اخبار السعوديه

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات

متابعات الخليج 365 - واس

ضمن زيارة معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي لجمهورية مصر العربية قام معاليه اليوم بزيارتين لمقر شركة نايل سات بالعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365

وكان في استقبال معاليه رئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي الأستاذ أسامة هيكل ورئيس مجلس إدارة شركة نايل سات اللواء أحمد أنيس.

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365

التعاون الإعلامي

ورحّب هيكل وأنيس خلال الزيارتين بمعالي وزير الإعلام المكلف وأبديا رغبتهما في زيادة التعاون الإعلامي بين نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من جهة ووزارة الإعلام والوسائل الإعلامية من جهة أخرى.

الأقمار الصناعية

وشملت زيارة معالي الدكتور ماجد القصبي لشركة نايل سات الاطلاع على غرفة التحكم بالأقمار الصناعية ومركز الإرسال الرقمي وغرفة المراقبة الرئيسية واستمع لشرح موجز عنهما.
كما اطلع معاليه على بعض المعامل الفنية و”الاستديوهات” ومواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي وشاهد فيلما تسجيليا عن المدينة وماتقدمه للمنتجين والقنوات الفضائية من خدمات.

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365
وأقامت مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات مأدبة غداء تكريما لمعاليه والوفد المرافق.
حضر الزيارتين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام الأستاذ حسين كمال زين ،ووكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام المكلَّف.

وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365 وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365 وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365 وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365 وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365 وزير الإعلام المكلَّف يزور مدينة الإنتاج الإعلامي وشركة نايل سات - متابعات الخليج 365
شارك الخبر


مقالات ذات صلة




الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا