- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.
وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 11:51 PM
استعدادًا للمشاركة في كأس العربأخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر
أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مصر، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة.
وأدى لاعبو "الأخضر" اليوم تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، تركزت الحصة الصباحية على مران التسديد، في حين تم العمل خلال الحصة المسائية على مران تخصصي للتحول من الحالة الهجومية إلى الدفاعية، أعقبها مناورة على ثلثي مساحة الملعب.
ويواصل المنتخب السعودي غدًا الخميس تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.
يُذكر أن قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة وضعت "الأخضر" في المجموعة الرابعة وإلى جانبه منتخبات تونس وأوزبكستان واليمن.
، أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر أخضر تحت 20 عامًا يجري حصته التدريبية .. في معسكره بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.