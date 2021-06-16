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أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25 / 11 / 1442 هـ، الموافق 5 / 07/ 2021 م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30 / 11/ 1442 هـ، الموافق 10 / 07/ 2021 م.
وحددت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة يوم الأربعاء 4 / 12/ 1442 هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول. كما حددت يوم الجمعة 6 / 12/ 1442هـ، الموافق 2021/ 07/ 16م، موعدًا لنهاية تثبيت القبول.
وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف أن جميع الإجراءات تُدخَل إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edug.ju.edu.sa/ju/init تسهيلاً على الطلبة المتقدمين. وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 11:35 PM
حددت الأربعاء 4 ذي الحجة المقبل موعدًا لإعلان نتائج المرشحين"جامعة الجوف": الاثنين 25 ذي القعدة بدء القبول ببرامج البكالوريوس والدبلوم
أعلنت جامعة الجوف موعد فتح التقديم للقبول في مرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1443هـ عبر بوابة القبول الإلكترونية ابتداء من الاثنين 25 / 11 / 1442 هـ، الموافق 5 / 07/ 2021 م، ويستمر فتح بوابة التقديم حتى السبت 30 / 11/ 1442 هـ، الموافق 10 / 07/ 2021 م.
وحددت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة يوم الأربعاء 4 / 12/ 1442 هـ موعدًا لإعلان نتائج المرشحين للقبول عبر البوابة الإلكترونية، وإشعار المرشحين عبر الرسائل النصية SMS لتثبيت القبول من خلال صفحة تثبيت القبول. كما حددت يوم الجمعة 6 / 12/ 1442هـ، الموافق 2021/ 07/ 16م، موعدًا لنهاية تثبيت القبول.
وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الجوف أن جميع الإجراءات تُدخَل إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: https://edug.ju.edu.sa/ju/init تسهيلاً على الطلبة المتقدمين. وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر زيارة موقع العمادة dar.ju.edu.sa.
، "جامعة الجوف": الاثنين 25 ذي القعدة بدء القبول ببرامج البكالوريوس والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
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