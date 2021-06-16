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عُثر أمس على "مفقود مهد الذهب"، سفر المطيري (50 عامًا)، متوفى – رحمه الله - في جبال أم عثيم شمال غرب محافظة المهد.
جاء ذلك بعد أن ظل "سفر" مفقودًا منذ سبعة أيام بعد خروجه من منزله على سيارته حيث سعى أقاربه وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته متوقفة في أحد المواقع، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه في جبل مجاور لها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية للوقوف على الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد سبب الوفاة.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 11:33 PM
بعد 7 أيام من البحث عنه ومشاهدة مركبته بأحد المواقعالعثور على مفقود "مهد الذهب" متوفى في أحد الجبال
عُثر أمس على "مفقود مهد الذهب"، سفر المطيري (50 عامًا)، متوفى – رحمه الله - في جبال أم عثيم شمال غرب محافظة المهد.
جاء ذلك بعد أن ظل "سفر" مفقودًا منذ سبعة أيام بعد خروجه من منزله على سيارته حيث سعى أقاربه وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته متوقفة في أحد المواقع، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه في جبل مجاور لها، وتم إبلاغ الجهات الأمنية للوقوف على الحادثة واستكمال الإجراءات اللازمة وتحديد سبب الوفاة.
، العثور على مفقود "مهد الذهب" متوفى في أحد الجبال ،
المصدر : الخليج 365
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