، بالفيديو.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي ،

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قال عامل المعرفة "أحمد العرفج" إن الخصخصة تهدف لتحسين بيئة العمل، وتشجيع التنافس، ودعم الاقتصاد الوطني. والانتقال هنا انتقال في العادات، وليس انتقالاً من إدارة لإدارة. كما شرح 10 مهارات مهمة لمن أراد النجاح في زمن الخصخصة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
فيما أوضح "العرفج" أن هناك دراسات تؤكد أن المرأة تتكلم 20000 كلمة في اليوم بينما الرجل يتكلم 7000 كلمة، وأن 80٪ من هذا الكلام سلبي.
وفي المشي مع العرفج استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو مع الشاعر "نايف صقر" الذي قال إن كثيرًا من قصائده بدأت وانتهت وهو يمشي.
أما في سياق فقرة مزايين الكتب فتناول "العرفج" كتاب "ملهم العالم" للشيخ عائض القرني، وذكر من خلاله المرتكزات التي يقوم عليها الكتاب.
كما سلط البرنامج الضوء من خلال سيرة وتر على قصة أغنية (الفيصلي) التي غناها "ماجد الكاسر"، ويرويها الأستاذ "بندر العتيبي" عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، وذكر أنها أغنية لاقت قبولاً كبيرًا عند الجمهور.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 11:04 PM
أكد أنه يهدف لتحسين بيئة العمل وتشجيع التنافس ودعم الاقتصاد الوطنيبالفيديو.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي
قال عامل المعرفة "أحمد العرفج" إن الخصخصة تهدف لتحسين بيئة العمل، وتشجيع التنافس، ودعم الاقتصاد الوطني. والانتقال هنا انتقال في العادات، وليس انتقالاً من إدارة لإدارة. كما شرح 10 مهارات مهمة لمن أراد النجاح في زمن الخصخصة.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
فيما أوضح "العرفج" أن هناك دراسات تؤكد أن المرأة تتكلم 20000 كلمة في اليوم بينما الرجل يتكلم 7000 كلمة، وأن 80٪ من هذا الكلام سلبي.
وفي المشي مع العرفج استعرض عامل المعرفة مقطع فيديو مع الشاعر "نايف صقر" الذي قال إن كثيرًا من قصائده بدأت وانتهت وهو يمشي.
أما في سياق فقرة مزايين الكتب فتناول "العرفج" كتاب "ملهم العالم" للشيخ عائض القرني، وذكر من خلاله المرتكزات التي يقوم عليها الكتاب.
كما سلط البرنامج الضوء من خلال سيرة وتر على قصة أغنية (الفيصلي) التي غناها "ماجد الكاسر"، ويرويها الأستاذ "بندر العتيبي" عضو مجلس إدارة نادي الفيصلي، وذكر أنها أغنية لاقت قبولاً كبيرًا عند الجمهور.
، بالفيديو.. العرفج: التخصيص هو فحص دوري لأداء الموظف السنوي ،
المصدر : الخليج 365
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