شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يروي قصة استعادته لحاسة السمع بعد فقدانها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تغيرت حياة الطفل "فهد البكر" في عام 2001 منذ أن أجرى عملية جراحية لزراعة القوقعة، لينتقل بعدها من لغة الإشارة إلى النطق.

وذكر "البكر" أنه أصيب وهو بعمر 10 شهور بالحمى الشوكية، وفقد على إثرها حاسة السمع، ثم أجرى عملية زراعة القوقعة وهو بعمر 5 سنوات.

وأضاف أنه أسرته وقفت بجانبه حتى تمكن بالفعل من تحسين حياته إلى أن حصل على شهادة البكالويوس.

وأكد أن زراعة القوقعة نعمة، واستفاد منها كثيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد شئ مستحيل طالما تمتع الإنسان بالعزيمة والثقة بالنفس.