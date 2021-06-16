شكرا لمتابعة خبر عن ناشطة نسوية تستهزء بالعفيفات وتصفهن بأكياس النفايات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كييف (صدى):

قامت مدونة بالاستهزاء بالمواطنات العفيفات ممن يحرصن على ارتداء الحجاب الشرعي خلال سفرهن لقضاء إجازة الصيف في أوكرانيا.

حيث هاجمت المدونة " جاسي "، على حسابها بموقع " تويتر"، السيدات واصفة إياهن بأكياس النفايات، مما أثار حفيظة بعض النشطاء بمطالبة الجهات المختصة بمحاسبتها.

كما لوحظ في مدونتها كتابة العديد من التغريدات وإعادة التغريد لنشطاء وناشطات ممن يدعون لمناصرة المرأة ولم تخفي الناشطة " جاسي " إشادتها بالكاتبة نوال السعداوي وبتوجهها الفكري.