شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب مزارع المانجو في صبيا يدعو لتسويق المنتجات بالطريقة الأمريكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه صاحب مزارع المانجو في صبيا، عبده مريع، رسالة لوزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تطوير تسويق المنتجات الزراعية.

وشدد على ضرورة تسويق المنتجات على الطريقة الأمريكية، بحيث يهتم المزارع فقط بالزراعة، على أن تتولى سيارات التوريد مسؤولية نقل المنتجات الزراعية من المزرعة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأكد أن نصف الخسارة في الزراعة تكون في عملية التسويق، مشددًا على ضرورة أن يتم توفير المزيد من الدعم للمزارع وتطوير عملية التسويق في المملكة.