عودة آمنة بجامعة نجران

وتضمن الاجتماع عرض خطط وكالات الجامعة والأدوار التكاملية بين تلك الجهات؛ بما يضمن انطلاق العام الجامعي 1443؛ وفق تدابير صحية آمنة، كما شدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ الخطط وفق الأوقات الزمنية المحددة والاستعداد المبكر لتطبيقها ومتابعة أدائها. وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعة ضاعفت الجهود مع قرار الوزارة بعودة الدراسة حضورياً، حيث عملت بعد إعلان القرار على إعداد ودراسة الخطط بما يضمن سلامة الإنسان أولاً.
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