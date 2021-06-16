عودة آمنة بجامعة نجران

عقدت اللجنة العليا في جامعة نجران اجتماعها الأول برئاسة رئيس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي وعضوية أعضاء اللجنة العليا؛ لمناقشة استعدادات الجامعة لعودة الدراسة حضورياً، وما يترتب على ذلك من إجراءات وقائية مكثفة تهدف لتأمين سلامة الطلبة.

وتضمن الاجتماع عرض خطط وكالات الجامعة والأدوار التكاملية بين تلك الجهات؛ بما يضمن انطلاق العام الجامعي 1443؛ وفق تدابير صحية آمنة، كما شدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ الخطط وفق الأوقات الزمنية المحددة والاستعداد المبكر لتطبيقها ومتابعة أدائها. وأكد المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور صالح الحارثي أن الجامعة ضاعفت الجهود مع قرار الوزارة بعودة الدراسة حضورياً، حيث عملت بعد إعلان القرار على إعداد ودراسة الخطط بما يضمن سلامة الإنسان أولاً.