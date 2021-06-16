إجراءات صحية في منفذ الحديثة

تفقد مدير عام ‫الشؤون الصحية‬ في منطقة ‫«الجوف‬»، فارس مخيلف الرويلي، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة ‫«القريات»،‬ منصور الرشيدي، المرافق الصحية في منفذ الحديثة الحدودي، حيث شاهدا الإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة في منافذ الدخول والخروج، واطلعا على سير العمل بالمستوصف الصحي، وغرف العزل. واطمأن «الرويلي» و«الرشيدي» على صحة واكتمال الإجراءات المتبعة لسلامة المسافرين القادمين والمغادرين.

كما التقيا رئيس مركز «الحديثة»، ممدوح المطيري، الذي أكد أهمية التعاون لتسهيل مهام المرشدين الصحيين بالمنفذ، وتقديم كل ما من شأنه سلامة المسافر والموظف في منفذ الحديثة الدولي.