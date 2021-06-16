تصميم وبناء نماذج لمنصة الأداء الوطني

شخصية اعتبارية
أنشئ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «3» بتاریخ 6/1/1437، بناء على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظیمیا برئيس مجلس الوزراء.
نماذج ومنهجیات
یعمل مركز أداء على قیاس مؤشرات أداء الأجھزة العامة من خلال تطبیق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة، لدعم كفایتھا وفاعلیتھا، وإصدار تقاریر دوریة عن مدى تحقق الأھداف الإستراتیجیة للجھة، وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقیق رؤیة المملكة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.
مهام المركز:
01
بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر.
02
إعداد التقارير عن نتائج أداء الأجهزة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء الحكومي.
03
دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين.
04
دعم الأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية، وفق مؤشرات تسهم في ضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة.
06
تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة في مسارها، لتحقيق أهدافها واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
05
نشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء الأجهزة، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
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