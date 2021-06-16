شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يزور مدينة الإنتاج الإعلامي و«نايل سات» المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم مقر شركة نايل سات بالعاصمة المصرية القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي أسامة هيكل ورئيس مجلس إدارة شركة نايل سات اللواء أحمد أنيس.

ورحّب هيكل وأنيس خلال الزيارتين بوزير الإعلام المكلف، وأبديا رغبتهما في زيادة التعاون الإعلامي بين نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي من جهة و وزارة الإعلام والوسائل الإعلامية السعودية من جهة أخرى.

وشملت زيارة الدكتور ماجد القصبي لشركة نايل سات الاطلاع على غرفة التحكم بالأقمار الصناعية ومركز الإرسال الرقمي وغرفة المراقبة الرئيسية واستمع لشرح موجز عنهما.

كما اطلع على بعض المعامل الفنية و"الاستديوهات" ومواقع التصوير في مدينة الإنتاج الإعلامي وشاهد فيلما تسجيليا عن المدينة وما تقدمه للمنتجين والقنوات الفضائية من خدمات.