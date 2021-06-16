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شكرا لقرائتكم افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.
افتتاح الجمعية التأسيسية:
وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، يفتتح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا”.
استكمال المتطلبات القانونية:
وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة (مساهمة مغلقة).
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