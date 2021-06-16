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افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.

افتتاح الجمعية التأسيسية:

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، يفتتح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا”.

افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا - متابعات الخليج 365

استكمال المتطلبات القانونية:

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة (مساهمة مغلقة).

افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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