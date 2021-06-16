الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، افتتاح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا.

افتتاح الجمعية التأسيسية:

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، يفتتح الجمعية التأسيسية الأولى لشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا”.

استكمال المتطلبات القانونية:

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي بعد استكمال المتطلبات القانونية لتأسيس الشركة (مساهمة مغلقة).



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