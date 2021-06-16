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سفير المملكة باليمن يناقش مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

سفير المملكة باليمن يناقش مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، في الرياض، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن السيد تيموثي ليندركينغ.

وقف إطلاق النار:

وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة والدولية والأممية لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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