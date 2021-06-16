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شكرا لقرائتكم سفير المملكة باليمن يناقش مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16
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سفير المملكة باليمن يناقش مع المبعوث الأمريكي وقف إطلاق النار
متابعات الخليج 365 - الرياض
التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم، في الرياض، بالمبعوث الأمريكي إلى اليمن السيد تيموثي ليندركينغ.
وقف إطلاق النار:
وتم خلال اللقاء مناقشة الجهود والتحركات المشتركة والدولية والأممية لوقف إطلاق النار ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
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