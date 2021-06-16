المستشفى السعودي الألماني بالرياض ينظم حملة للتبرع بالدم

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وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق الشهراني «إن حملة التبرع بالدم تعد عملا إنسانيا نبيلا؛ وتسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، وإنه يمكن للراغبين في التبرع التوجه إلى بنك الدم من الثامنة صباحا وحتى الخامسة».
وكان للحملة أثر جيد في نشر التوعية لأهمية التبرع بالدم وإضافة أصدقاء جدد ومتبرعين دائمين، وليصبحوا عونا للمحتاجين إلى قطرة دم تنقذ حياة.
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