شكرا لقرائتكم خبر المستشفى السعودي الألماني بالرياض ينظم حملة للتبرع بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المستشفى السعودي الألماني بالرياض حملة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم بعنوان «قطرة دم تنقذ حياة»، وذلك تفاعلا من المستشفى السعودي الألماني مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، بتنظيم حملة توعوية لنشر ثقافة التبرع بالدم في عدد من الشركات وفي صالة الاستقبال الرئيسية للمستشفى، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ التدابير الوقائية كافة.

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى الدكتور معتق الشهراني «إن حملة التبرع بالدم تعد عملا إنسانيا نبيلا؛ وتسهم في إنقاذ حياة آلاف المرضى الذين هم في أمس الحاجة إلى نقل الدم، وإنه يمكن للراغبين في التبرع التوجه إلى بنك الدم من الثامنة صباحا وحتى الخامسة».

وكان للحملة أثر جيد في نشر التوعية لأهمية التبرع بالدم وإضافة أصدقاء جدد ومتبرعين دائمين، وليصبحوا عونا للمحتاجين إلى قطرة دم تنقذ حياة.