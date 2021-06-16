شكرا لقرائتكم خبر السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد، وفق ما ورد من هيئة الصحة العامة بشأن تحديث الإجراءات الوقائية لتشييع الجنائز والصلاة عليها في ضوء استمرار جائحة كورونا

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإجراءات المنظمة تستدعي التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى الواقعة تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن 3 جنائز في الوقت الواحد.

من اشتراطات الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع:

