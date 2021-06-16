السماح بإقامة صلاة الجنائز في الجوامع والمساجد

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وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإجراءات المنظمة تستدعي التواصل بين فروع الوزارة وفروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتنسيق بين مغاسل الموتى الواقعة تحت إشرافهم مع المشرفين المكلفين في المساجد والجوامع؛ لضمان عدم زيادة عدد الجنائز التي يصلى عليها في المسجد الواحد عن 3 جنائز في الوقت الواحد.
من اشتراطات الصلاة على الجنائز في المساجد والجوامع:
- أن يكون للمسجد أبواب عدة
- أن تستخدم جميع الأبواب في حال وجود جنازة
- يخصص باب لنقل الجنازة
- يسمح فقط لذوي المتوفى بالمشاركة في عملية حمل الجنازة من الباب المخصص
- تخصيص صف لتلقي العزاء بالمسجد
- وضع حاجز فاصل بين ذوي المتوفى والمعزين بحيث تفصل بينهم مسافة مترين
- تخصيص أكثر من مشرف بالمسجد لمتابعة تطبيق الإجراءات وتنبيه المصلين على عدم مخالفتها
- الصلاة على الميت خارج أوقات الصلوات المفروضة، وذلك إما أن تكون قبل صلاة الفرض أو بعدها بما لا يقل عن ساعة
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