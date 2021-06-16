تسجيل 1239 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1239 حالة مؤكدة، وتعافي 932 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10606 حالات، منها 1549 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 469414 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 451187 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7621 حالة، كما تم إجراء 90874 فحصا مخبريا.
ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
الحالات الجديدة بحسب المناطق
- مكة المكرمة 371
- الرياض253
- الشرقية 229
- عسير 98
- جازان83
- المدينة المنورة 71
- القصيم44
- نجران32
- الباحة17
- حائل17
- الحدود الشمالية10
- تبوك 9
- الجوف5
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