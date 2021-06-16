شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 1239 إصابة بكورونا وشفاء 932 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن لقاحات كورونا (كوفيد 19) آمنة وفعالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

‏وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1239 حالة مؤكدة، وتعافي 932 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10606 حالات، منها 1549 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 469414 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 451187 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة حيث وصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7621 حالة، كما تم إجراء 90874 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الحالات الجديدة بحسب المناطق

