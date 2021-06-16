«مستشار مسك المستقبل» يؤهل الكفاءات الوطنية من خريجي القانون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مركز الدراسات والبحوث القانونية ومؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» مذكرة تعاون لإطلاق برنامج «مستشار المستقبل»، وذلك للإسهام في بناء الكفاءات الوطنية من خريجي تخصص القانون الجدد المتفوقين في التخصص، ضمن مبادرات المركز التدريبية والتثقيفية.

وأكد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رئيس اللجنة الإشرافية للمركز محمد العجاجي، على دور مركز الدراسات والبحوث القانونية في إثراء البيئة القانونية بالمملكة، مشيرا إلى أن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون بين المركز والهيئة ومسك الخيرية، وهو مما يؤكد الأهمية الكبيرة لهذا البرنامج الذي يستهدف بناء مستقبل مشرق للأجيال من خلال خدمات قانونية مستدامة تثري البيئة القانونية المحلية، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بدعم توفير فرص العمل للشباب السعودي، والسعي لصقل مهاراتهم والاستفادة من خبراتهم بما يسهم في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ»مسك الخيرية» الدكتور بدر البدر، على أهمية هذه الشراكات، موضحا أن البرنامج الذي ستقدمه مسك الخيرية بالشراكة مع المركز يصب في الجهود المشتركة لتمكين الشباب، ويدعم تنمية مهاراتهم في مجال الاستشارات القانونية والنظامية، وإعداد الأنظمة واللوائح لتأهيل كوادر قانونية شابة تخدم مختلف القطاعات الحكومية.

من جهته، أوضح مدير المركز الدكتور رامي نيازي، أن تسلم طلبات التقديم للبرنامج عبر الإنترنت بدأت في 16 يونيو الحالي وتمتد حتى 7 يوليو المقبل، ليتم بعدها اعتماد طلبات التقديم الأولية المطابقة للشروط، ثم إجراء اختبارات القدرة المعرفية، وتقييم السلوك الشخصي، وتقييم المحاكاة السلوكية من خلال مركز التقييم، لتختتم مرحلة التقديم بالمقابلات الشخصية تمهيدا لانطلاق البرنامج في 5 سبتمبر المقبل.

4 مراحل للبرنامج:



الأولى سيتعرف المتدربون فيها على رؤية مركز الدراسات والبحوث القانونية وأهدافه الاستراتيجية

الثانية سيجري خلالها تدريب المشاركين من خلال المشاريع والمهام الاستشارية ومساعدتهم على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات

الثالثة سيتعلم المتدربون خلالها كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر

الرابعة سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة

مزايا برنامج »مستشار المستقبل«: