دمج التقاعد في التأمينات الاجتماعية وإنشاء أكاديمية لتنمية المواهب الرياضية

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تنظيم الحج
وفي مستهل الجلسة تطرق المجلس إلى ما شرف الله به هذه البلاد المباركة من خدمة الحرمين الشريفين، وما توليه من الرعاية الدائمة والعناية التامة بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وإقامة شعيرة الحج وفق أعلى إجراءات الأمان وتدابير السلامة لحمايتهم، وليؤدوا مناسكهم في بيئة آمنة وصحية، ومنها ما صدر من الضوابط التنظيمية والمعايير الصحية والمتطلبات الأمنية لحج هذا العام 1442هـ، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.
ثم أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الرسالة الخطية التي تلقاها من أخيه سلطان عمان هيثم بن تيمور، والاتصال الهاتفي مع رئيس الجمهورية القرغيزية صادير جباروف، وما اشتملا عليه من تأكيد للعلاقات الثنائية، ودعمها وتعزيزها على الأصعدة كافة.
مباحثات ومشاورات
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن المجلس استعرض مجمل المباحثات والمشاورات التي أجرتها المملكة خلال الأيام الماضية؛ مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة؛ لتوطيد علاقاتها الثنائية، ودعم الجهود الدولية والإقليمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار، والسعي حثيثا في حل النزاعات ومعالجة الأزمات؛ ما يعكس اضطلاعها بدورها الرائد في العالمين العربي والإسلامي، والقيادي والتنموي بالمنطقة.
سلام أفغانستان
وتناول المجلس في هذا السياق، إعلان السلام في أفغانستان الذي وقعه كبار العلماء من جمهوريتي باكستان وأفغانستان في مكة المكرمة، بدعم ورعاية من المملكة، ومن شأنه تمهيد الطريق لحل الأزمة الأفغانية التي طال أمدها، من خلال المفاوضات بين الفئات المتقاتلة، ونبذ كل أعمال العنف والتطرف بمختلف أشكالها وصورها.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
موافقات:
- تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية تشيلي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة وشبكة الإعلام العراقي بجمهورية العراق.
- تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- انضمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة ومواردها بعضوية مستقلة.
- إنشاء أكاديمية باسم «أكاديمية مهد الرياضية»، تعنى بتنمية المواهب الرياضية وتطويرها، وتصدير المعارف والمنهجيات الفنية للفئات السنية، وتهدف إلى تحقيق الإنجازات الرياضية الوطنية والإقليمية والقارية.
- تطبق وزارة البيئة والمياه والزراعة - فيما يتعلق باستثمار الأراضي التي عليها صكوك لمصلحة الوزارة، والأراضي التي أصدرت الوزارة عليها قرارات تخصيص لمصلحتها قبل تاريخ صدور القرار- الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ( 40152 ) وتاريخ 29 / 6 / 1441هـ.
- دمج «المؤسسة العامة للتقاعد» في «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.
- اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، وجامعة الباحة.
- ترقية المهندس سعود العنزي إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الـ15 بأمانة منطقة المدينة المنورة.
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