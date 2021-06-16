، الهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة ،

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كشف الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استراتيجية الهيئة وشروعها في تنفيذها مع التركيز على مناطق حيوية في مكة المكرمة، لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية.
وقال الدكتور رشاد حسين: إن الهيئة الملكية تركز على أربع مناطق رئيسة في المرحلة الأولى: منطقة المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والأحياء العشوائية، والمواقع التاريخية.
وأشار إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين؛ كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.
وبخصوص دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري قال الدكتور رشاد حسين: إنه تم وضع نموذج حوكمة أُقر مؤخرًا، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.
ولفت إلى أنه من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق #الصك_الموحد لتطوير المناطق العشوائية، وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الجديدة.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 09:58 PM
"حسين": يرمي إلى تحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويريةالهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة
كشف الدكتور رشاد حسين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن استراتيجية الهيئة وشروعها في تنفيذها مع التركيز على مناطق حيوية في مكة المكرمة، لتحقيق أهداف البرامج الاستراتيجية والمشاريع التطويرية.
وقال الدكتور رشاد حسين: إن الهيئة الملكية تركز على أربع مناطق رئيسة في المرحلة الأولى: منطقة المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة، والأحياء العشوائية، والمواقع التاريخية.
وأشار إلى أن البرامج الاستراتيجية تتضمن جوانب حيوية أخرى تؤثر في حياة السكان وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين؛ كالنقل، والبنية التحتية، والاستدامة المالية، والأراضي والعقارات.
وبخصوص دور الهيئة الملكية في معالجة المناطق العشوائية والتخطيط الحضري قال الدكتور رشاد حسين: إنه تم وضع نموذج حوكمة أُقر مؤخرًا، سيحقق معالجة المشكلة بشكل جذري بكل أبعادها.
ولفت إلى أنه من وسائل المعالجة الشاملة صدور الأمر السامي بتطبيق #الصك_الموحد لتطوير المناطق العشوائية، وهي أداة نظامية تسهل التعامل مع واقع المشاريع القائمة وتحسين المشاريع الجديدة.
، الهيئة الملكية: إقرار نموذج حوكمة لمعالجة الأحياء العشوائية والتخطيط الحضري بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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