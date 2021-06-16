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الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

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شكرا لقرائتكم الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كل شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر

حسب البروتوكول الجديد لفحص PCR

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أنه يمكن إجراء (3) فحوصات كورونا كل شهر، وذلك حسب البروتوكول الجديد لفحص (PCR) لفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

الصحة: يمكن إجراء 3 فحوصات كورونا كل شهر - متابعات الخليج 365

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1239 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (932) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في إلى (469414) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (451187) حالة.

تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

 

 
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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