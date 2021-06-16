الكلية التقنية برفحاء تعلن مواعيد فتح بوابة القبول والتسجيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

متابعات الخليج 365 - رفحاء

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة رفحاء عن مواعيد التقديم للالتحاق ببرنامج الدبلوم للفترة الصباحية للعام 1443هـ، حيث سيكون التقديم متاحًا على الأقسام التي تدرب عليها الكلية في تخصصي: الدعم الفني، والموارد البشرية.

موعد التسجيل:

وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحًا ابتداءً من الأحد 17/ 11/ 1442هـ حتى الأربعاء 27/ 11/ 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: Www.tvtc.gov.sa، حيث ستقبل الطلبات إلكترونيًّا.

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