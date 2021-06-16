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الجوازات تدعو جميع القادمين إلى المملكة من غير السعوديين من المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-16

الجوازات تدعو جميع القادمين إلى المملكة من غير السعوديين من المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا

متابعات الخليج 365 - واس

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ، للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.

التسجيل لهذه الفئات

ويشمل التسجيل مواطني دول ، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

الجوازات تدعو جميع القادمين إلى المملكة من غير السعوديين من المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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