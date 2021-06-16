شكرا لقرائتكم خبر الشورى يناقش تقرير أداء الأجهزة العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) في اجتماع عقدته برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي1441 / 1442هـ، وذلك بمشاركة المدير العام للمركز المهندس راشد القعود وعدد من مسؤولي المركز.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في التقرير حيال أداء المركز خلال عام التقرير، والإنجازات المتحققة وما يقوم به من قياس ومراجعة لمؤشرات أداء عدد من الأجهزة الحكومية، لتحسين أدائها في المستقبل.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم ما يواجه المركز من صعوبات ومعوقات أمام أدائه لمهامه، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما يقوم به وتحقيق الأهداف المنوطة به.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات على مسؤولي المركز فيما يتعلق بتقريره السنوي وكذلك ما يقوم به من أعمال، حيث أجاب مدير المركز والمسؤولون فيه على ما طرح من استفسارات، حيث ستعد اللجنة تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي للمركز لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة، متضمنا رأيها وتوصياتها لمناقشته في جلسة مقبلة.