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بوابة رقمية لحجز مواعيد زيارة محاكم ديوان المظالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلق ديوان المظالم خدمة حجز موعد عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، التي تتيح تقديم طلب حجز موعد مسبق لزيارة إحدى محاكم ديوان المظالم، بدلا من الحجز عبر البريد الالكتروني للمحاكم، وذلك استكمالا للتحول الرقمي في تسهيل الإجراءات والخدمات بشكل الكتروني.

ومن مميزات هذه الخدمة أن التسجيل والدخول يتم من خلال منصة النفاذ الوطني أو من خلال منصة أبشر، ويتم الاستفادة منها عن طريق إدخال البيانات المطلوبة وإدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال المسجل في المنصة، ثم اختيار تقديم الطلب وتعبئة البيانات المطلوبة والغرض من الزيارة ومتابعة الطلب عقب ذلك في قائمة طلباتي، بعد إرسال الطلب إلى المحكمة.

يذكر أن ديوان المظالم وفر عددا من الخدمات التي تختصر الوقت والمكان على عموم المستفيدين، وذلك باستخدام الخدمات الرقمية في تقديم عدد من الطلبات القضائية، التي أتاحها لكافة أطراف الدعوى وممثليهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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