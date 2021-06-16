شكرا لقرائتكم خبر ورشة متخصصة عن التجهيزات الأمنية بالمطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الأول ورشة عمل متخصصة عن التجهيزات الأمنية في إطار اعتماد توحيد الآليات بجميع مطارات المملكة من واقع الدليل الفني للتجهيزات الأمنية. وشهدت الورشة تقديم عرض مرئي تناول محاور عدة، أبرزها اعتماد دليل موحد للمواصفات الفنية للتجهيزات الأمنية، وتوافق التجهيزات الأمنية بالمطارات مع المعايير الوطنية والدولية، وتنظيم أساليب عمل الصيانة للأجهزة الأمنية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز ودعم وعرض أفضل الممارسات والتجارب الأمنية والأجهزة الحديثة بخدمات عصرية ومتقدمة وحديثة في مجال أمن الطيران، وفق أدق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة متخصصة عن التجهيزات الأمنية بالمطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.