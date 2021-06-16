شكرا لقرائتكم خبر »الأرصاد« يدشن برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصات التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الأرصاد ودورها في المجتمع، دشن المركز الوطني للأرصاد أمس برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ضمن مبادرة (الأرصاد مهمة في حياتنا)، حيث يعتمد اللقاء الشهري على مساحات صوتية لطرح الموضوعات ذات الأهمية والمتداولة في المجتمع المتعلقة بالطقس والمناخ.

ويعتمد على ترشيحات الجمهور للموضوعات التي يرغبون مناقشتها مع مختصي المركز، بهدف الاستفادة من المساحات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعما لتوجه المركز في برامجه التوعوية التثقيفية.

وبين المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني أن أول لقاء على منصة (تويتر) سيتناول (تباين درجات الحرارة) ويستضيف متخصصين في إطار تفاعلي مع الجمهور، للرد على استفساراتهم، وإيضاح الجانب العلمي والعملي في ما يتعلق بالقياسات الفعلية لدرجات الحرارة، ودور المؤثرات عليها والجانب المتعلق بدرجة الشعور والإحساس.