»الأرصاد« يدشن برنامج اللقاء التفاعلي عبر منصات التواصل

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ويعتمد على ترشيحات الجمهور للموضوعات التي يرغبون مناقشتها مع مختصي المركز، بهدف الاستفادة من المساحات التفاعلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعما لتوجه المركز في برامجه التوعوية التثقيفية.
وبين المتحدث الرسمي للمركز حسين القحطاني أن أول لقاء على منصة (تويتر) سيتناول (تباين درجات الحرارة) ويستضيف متخصصين في إطار تفاعلي مع الجمهور، للرد على استفساراتهم، وإيضاح الجانب العلمي والعملي في ما يتعلق بالقياسات الفعلية لدرجات الحرارة، ودور المؤثرات عليها والجانب المتعلق بدرجة الشعور والإحساس.
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