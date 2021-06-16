، البدير يشارك 270 متطوعاً في تحسين المشهد الحضري بجازان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير متطوعي ومتطوعات جازان في المبادرة التطوعية الهادفة لتحسين المشهد الحضري والتي تمت بالتعاون مع أمانة المنطقة، وبحضور أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ووكيل الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية المهندس احمد القرعاوي، وبمشاركة 270 متطوعا ومتطوعة، وذلك في حي اسكان الامير محمد بن ناصر بجازان مستهدفة ما يقارب 150 منزلا.
وقال البدير أن قطاع الإسكان الذي يسير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ القائمة على وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يسعى إلى زيادة عدد المتطوعين في القطاع الإسكاني، حيث تُولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، والتي تقدم أعمالًا وخدمات مميزة دافعها الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، ولهذا تكمن الأهمية الكبرى للتطوع في تنمية الإحساس الوطني والمجتمعي لدى المتطوع، ولا شك أن هؤلاء المتطوعين الذين يقدمون جهدهم ووقتهم بكل تفان وسعادة هم محل تقدير وامتنان لدى كافة المسؤولين في مختلف الجهات.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 08:15 PMالبدير يشارك 270 متطوعاً في تحسين المشهد الحضري بجازان
شارك نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير متطوعي ومتطوعات جازان في المبادرة التطوعية الهادفة لتحسين المشهد الحضري والتي تمت بالتعاون مع أمانة المنطقة، وبحضور أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان ووكيل الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية المهندس احمد القرعاوي، وبمشاركة 270 متطوعا ومتطوعة، وذلك في حي اسكان الامير محمد بن ناصر بجازان مستهدفة ما يقارب 150 منزلا.
وقال البدير أن قطاع الإسكان الذي يسير وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ القائمة على وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي يسعى إلى زيادة عدد المتطوعين في القطاع الإسكاني، حيث تُولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا بهذه الشريحة المهمة في المجتمع، والتي تقدم أعمالًا وخدمات مميزة دافعها الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم، ولهذا تكمن الأهمية الكبرى للتطوع في تنمية الإحساس الوطني والمجتمعي لدى المتطوع، ولا شك أن هؤلاء المتطوعين الذين يقدمون جهدهم ووقتهم بكل تفان وسعادة هم محل تقدير وامتنان لدى كافة المسؤولين في مختلف الجهات.
، البدير يشارك 270 متطوعاً في تحسين المشهد الحضري بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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