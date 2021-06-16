، "الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا ،

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.
ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.
16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 08:09 PM
للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم"الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا
دعت المديرية العامة للجوازات جميع المسافرين القادمين إلى السعودية من غير المواطنين السعوديين إلى ضرورة تسجيل اللقاحات إلكترونيًّا قبل وصولهم إليها، وذلك من خلال الرابط: 2u.pw/C9Ab2 ؛ للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم، وتقليل فترة انتظارهم في منافذ الدخول.
ويشمل التسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين، تماشيًا مع الجهود التي تبذلها السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.
، "الجوازات" تدعو القادمين من غير السعوديين المحصنين وغير المحصنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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