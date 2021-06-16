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سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بعدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة تفاديًا لأي إشكال

دعت سفارة المملكة العربية في جورجيا، جميع المواطنين القادمين من المملكة، أو من أي دولة أخرى، إلى ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية (مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر.

وأكدت السفارة ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا؛ وذلك تفاديًا لأي إشكال قد يتعرض له المواطن.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442 07:59 PM

أكدت ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة تفاديًا لأي إشكال

سفارة المملكة بجورجيا تدعو المواطنين للتقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بعدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية
وكالة الأنباء السعودية (واس)

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، جميع المواطنين القادمين من المملكة، أو من أي دولة أخرى، إلى ضرورة التقيد بتعليمات الحكومة الجورجية بخصوص عدم جلب الأدوية إلا بوصفة طبية (مترجمة إلى اللغة الإنجليزية) وتكون بحوزة المسافر.

وأكدت السفارة ألا تتجاوز الكمية اللازمة لفترة الإقامة في جورجيا؛ وذلك تفاديًا لأي إشكال قد يتعرض له المواطن.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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