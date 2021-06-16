شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني بمنطقة الرياض يعلن مواعيد القبول للعام 1443هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن مواعيد القبول للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤٢-١٤٤٣هـ في كافة منشآتها وبرامجها التدريبية لمرحلتي "الدبلوم والبكالوريوس" في كلا الفترتين الصباحية والمسائية.

وسيتم إتاحة التسجيل في الكليات التقنية للبنين بمنطقة الرياض من تاريخ ٢٤/١١ وحتى ٣٠/١١ عبر بوابة القبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض في حين أن مواعيد التسجيل للكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض عبر نفس البوابة ستتم إتاحتها اعتبارا من ٢٥/١١ وحتى ١/١٢.

أما بما يخص الكليات التقنية للبنات ببقية مدن ومحافظات المنطقة عدا مدينة الرياض فسيكون التقديم عبر بوابة "قبولي" الخاصة بالمؤسسة ابتداءاً من ١٧/١١ وحتى ٢٧/١١.

ويبدأ التسجيل في المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد و معاهد التدريب في السجون والبرامج القصيرة اعتبارًا من ٢٤/١١ وحتى ٤/١٢ عبر بوابة "قبولي"، التي تتيح كذلك التسجيل للراغبين في الالتحاق بالكليات التقنية للبنين وللبنات بالمنطقة في الفترة المسائية ابتداءاً من ١٧/١١ ولمدة عشرة أيام.

أما بما يخص برنامج اللغة الإنجليزية المكثفه للبنين وللبنات فيبدأ التسجيل فيه من تاريخ ٢٨/١١ وحتى ٤/١٢، ويبدأ التسجيل لدرجة البكالوريوس للبنين والبنات في فترتيه الصباحية والمسائية من تاريخ ١٠/١١ ولمدة عشرة أيام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه الفترة هي فترة التنسيق للقبول والتسجيل تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشات لاحتواء أكبر نسبة من أبنائنا المتدربين والمتدربات.

وأكد "المقبل" أن المتدربين والمتدربات هم أمل هذا الوطن للوصول بهم الى أعلى مستويات التدريب لاخراج جيل يليق بطموح هذا الوطن وقيادته تماشيا مع الرؤية العظيمة 2030.

كما أن تزايد القبول على برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يؤكد الاتجاه العملي لشبابنا وشاباتنا ويدعم ذلك تواجدهم المشرف ميدانياً.